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Gaziantep’te arazide erkek cesedi bulundu

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Gaziantep’te arazide erkek cesedi bulundu
Gaziantep'te, 49 yaşındaki Muzaffer Topal, boş bir araziye park ettiği otomobilinin yanında ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Halıcılar Sitesi civarındaki boş arazide meydana gelen olayda polis ekipleri devriye sırasında arazide bir kişinin yerde yattığını görerek 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polislerin incelemesinde de cesedin dün gece kendisine ait 34 JVC 49 plakalı otomobiliyle evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Muzaffer Topal'a ait olduğu tespit edildi.

Yakınlarını yasa boğan Topal'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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