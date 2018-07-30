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SON DAKİKAGazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

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Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı
Bir çoğu daha evvel yayınlanan KHK'ler kapsamında ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen eski Gazi Üniversitesi çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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