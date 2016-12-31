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Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı

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Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen gazeteci Ahmet Şık tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Ahmet Şık'ın hakimlik sorgusu sona erdi.

Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ahmet Şık'ın ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Şık, dün gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gönderilen Ahmet Şık, savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, hakkındaki suçlamalara ilişkin sorulan sorulara doğrudan ve ayrıntılı somut bir cevap vermediği, mevcut delil durumu ve soruşturmanın geldiği aşama itibarıyla PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin propagandasını yaptığına dair delillerin bulunduğunu öne sürerek, Şık'ın ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasını talep etmişti.

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