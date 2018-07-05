Gazete Habertürk'ten okurlarına veda

1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk, bugün yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti.

Yaklaşık 10 yıldır yazılı basın hayatına devam eden Gazete Habertürk, son baskısıyla okuyucularına veda etti. Gazetenin birinci sayfasında sadece “Son baskı. Habertürk Gazetesi’nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda…” ifadesi yer aldı.

Veda yazısında ayrıca Habertürk Gazetesi Genel Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz’un şu ifadeleri yer aldı:

“Büyük bir özveriyle ve başı dik çalışan, gazetesi için aile ve ilişkilerini ihmal etmeyi göze alan, medyada eşine az rastlanır bir dayanışma ve ‘temiz kalma’ iradesi gösteren her Habertürk mensubunun emeği ve izi var bu başarıda.”

Gazete manşetinde beyaz zemin üzerine, ‘Son baskı. Habertürk Gazetesi’nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda’ yazısıyla çıktı.

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, geçen hafta 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk'ün basılı yayınını sonlandırarak dijital yayıncılığa ağırlık vereceği iddialarını doğruladı. Habertürk, bugün (5 Temmuz 2018) yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti. Gazete manşetinde beyaz zemin üzerine, "Son baskı. Habertürk Gazetesi'nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda..." yazısıyla çıktı.

Gazetenin internet sitesinde yayınlanan metinde de çalışanların büyük bir özveri ile işlerini yürüttükleri belirtilerek herkese teşekkür edildi. Veda yazısında ayrıca Habertürk Gazetesi Genel Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz'un şu ifadeleri yer aldı:

"Büyük bir özveriyle ve başı dik çalışan, gazetesi için aile ve ilişkilerini ihmal etmeyi göze alan, medyada eşine az rastlanır bir dayanışma ve 'temiz kalma' iradesi gösteren her Habertürk mensubunun emeği ve izi var bu başarıda."

Yayınlanan metin aynen şöyle:

Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz: 3414 günlük bir fotoğraf bugün, Habertürk Gazetesi’nin yayın hayatına başlayışından bu yana geçen 3414’üncü gün. Yaklaşık 10 yıl demek. Evrenin tarihine oranladığınızda belki bir nokta bile değil, insanlık tarihine vurduğunuzda belki bir nokta, ama bir insan yaşamı ya da gazetecilik tarihiyle kıyaslandığında her şeyi değiştirmeye yetecek bir süre.

Habertürk, 10 yılda çok şey değiştirdi. Tarzıyla, tavrıyla; haberleri, röportajları, manşetleri, yazarlarıyla; kâğıdı, tasarımı ve görselliğiyle kısa sürede parmakla gösterilir bir gazete oldu. Yazılı ve görsel medyada çok uzunca bir süredir en çok alıntılanan, kaynak gösterilen gazete Habertürk. Bunu söyleyen biz değiliz; rakamlar, rakiplerimiz, okurlarımız...

Haber merkezinden ekonomisine, sporundan, magazinine, görsel yönetmeninden, sayfa sekreterine, dış haberlerinden eklerine, yazarından çizerine, matbaasından yöneticilerine her birim ve çalışan ayrı ayrı büyük pay sahibi bu başarıda.

Yılbaşı gecesi Reina saldırısı yaşandığında yıldırım baskı için gece 03.00’te işe koşan; 15 Temmuz darbe girişimi gecesi demokrasiye sahip çıkmak için abluka altındaki Taksim’e gelip kurşunları hiçe sayarak gazetesine ulaşan; çaresizce yolumuzu ayırmak zorunda kaldığımızda kendi geleceğini bir dakika bile düşünmeyip “İhtiyaç varsa yardım etmek için kalayım” diyen; canını tehlikeye atıp çatışmalı bölgelerden haber geçen herkes...

Büyük bir özveriyle ve başı dik çalışan, gazetesi için aile ve ilişkilerini ihmal etmeyi göze alan, medyada eşine az rastlanır bir dayanışma ve “temiz kalma” iradesi gösteren her Habertürk mensubunun emeği ve izi var bu başarıda.

Bu fotoğraf, 10 yıllık Habertürk tarihinin birçoğu isimsiz kahramanlarından sadece bir bölümünün fotoğrafı. 10 yıl zarfında bu gazeteye emek vermiş ve sonra başka mecralara, yayınlara gitmiş; hayatını kaybetmiş ya da bir şekilde bu fotoğrafa girememiş daha onlarca Habertürk çalışanı var. Ben kendi adıma, 3.5 yılı yayın yönetmen yardımcılığıyla geçen 5 yıllık Habertürk Gazetesi günlerim için hepsine ayrı ayrı minnettarım. Hepimiz minnettarız.

Bu fotoğraf aynı zamanda bir noktanın fotoğrafı. Evrende belki önemsiz, insanlık tarihinde belki küçücük ama yaşamlarımız ya da Türkiye’de gazetecilik açısından çok belirleyici bir nokta.

Bundan sonra gelecek cümleleri yine hep birlikte paylaşmak umuduyla...