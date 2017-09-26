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Gaz dolum tesisinde patlama

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Gaz dolum tesisinde patlama
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gaz dolum tesisindeki oksijen tüplerinin patlaması sonucu bir işçi ağır yaralandı.

Olay, Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir gaz dolum tesisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikada bulunan oksijen tüpleri patladı.

Patlamanın etkisiyle fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Kerim S. yanarak ağır yaralandı.

Patlamayı duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın olduğu fabrikada herhangi bir gaz kaçağı olabileceğine dair geniş güvenlik önlemleri aldı.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan Kerim S.'nin ise ilk müdahalesi olay yerinden yapıldıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı duyan yaralının yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Patlama nedeniyle çevrede ikamet eden vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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