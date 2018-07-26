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Gattuso, Silva'yı Galatasaray'a önerdi

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Gattuso, Silva'yı Galatasaray'a önerdi
Fatih Terim'le sık sık görüşen Milan Teknik Direktörü Gattuso, Andre Silva'yı Galatasaray'a kiralayabileceklerini ifade etti.

Milan Teknik Direktörü Gattuso, Fatih Terim'le görüşerek Andre Silva'yı sarı-kırmızılı ekibe önerdi. İtalyan futbol adamının, futbolcusuna da sarı-kırmızılılara gitmesi tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

Fatih Terim'le Gattuso arasındaki dostluk uzun yıllar öncesine dayanıyor. Sık sık görüşen iki futbol adamı transfer konusunda da fikir alışverişinde bulunuyor.

İki takım da aynı zamanda Finansal Fair Play konusunda benzer sorunlar yaşıyor. İtalyan devi FFP'den kaynaklı olarak Andre Silva'yı göndermek istiyor ve forvet arayışları içinde olan Galatasaray'ın da Portekizli isme ilgisi var.

"FATİH TERİM'İN YANINA GİT"
Gattuso'nun Portekizli forvete, "Milan'ın kapıları sana açık olacak. Bunun için oynaman ve kendini göstermen gerekiyor. Sana tavsiyem Galatasaray'a gitmen. Orada çok değerli ve seni geliştirecek bir teknik direktör var. Devamlı hücumu ve golü düşünen bir isim. Fatih Terim'in çalıştırdığı takıma git. Üstelik bu takım Şampiyonlar Ligi'nde ve burada atacağın goller, oynayacağın futbol sana tekrar hayal ettiğin dünyanın kapılarını açabilir" dediği bildirildi.

Böylece 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinde Fatih Terim'in Milan'dan eski öğrencisi ve şuan İtalyan ekibinin başında bulunan Gattuso'nun devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray yaklaşık 4 milyon euro yıllık ücreti bulunan futbolcunun maaşının yarısını verip kalan kısmını Milan'ın ödemesini istedi. İtalyanlar ise kiralama bedeli istemeyip yıllık ücretin tamamını sarı-kırmızılıların üstlenmesini teklif etti.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Andre Silva, İtalyan devinde lig, kupa ve Avrupa'da 40 maça çıktı. Portekizli futbolcu 10 kez ağları havalandırırken, bir de asist yaptı.

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