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Gasp Parasıyla Alem Yaptılar

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Gasp Parasıyla Alem Yaptılar
Antalya'da, besicilik yapan Rıza M.'yi sokakta darbedip, 10 bin lirasını gasbeden 2'si kadın, 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin parayla iki gün alem yaptığı, kadın şüphelilerden birinin kuaföre gidip saçını boyattığı ortaya çıktı. Polisteki

Olay, 15 Ocak günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesinde meydana geldi.

Zonguldak'ta besicilik yapan Rıza M., beslediği koyunları Antalya'da 10 bin liraya sattı. Zonguldak'a gideceği otobüsü kaçıran Rıza M., bir marketten içki aldı. Bu sırada Rıza M.'nin montunun göğüs cebindeki para destesini gören Yasemin B., durumu arkadaşları İkbal B., Resul Yüzer ve Emrullah Demircanoğlu'na söyledi. Market çıkışından itibaren Rıza M.'yi takip eden şüpheliler, önce yankesicilik yöntemiyle 100 lirasını aldı. Bununla yetinmeyen şüpheliler, sokakta takip ettikleri Rıza M.'yi darbettikten sonra cebindeki parayı alıp, kaçtı.

 

Gasp parasıyla saçını boyatmış İki gün boyunca alem yaptılar
 
 

 

 
 
 

Rıza M. olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Rıza M.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişiyi gözaltına aldı. Alkolün etkisindeki Rıza M.'nin yanlış ifade verebileceği ihtimalini değerlendiren polis, içki aldığı marketin güvenlik kameralarını inceleyince gerçek şüphelilerin İkbal B., Resul Yüzer, Yasemin B. ve Emrullah Demircanoğlu olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltındaki 2 kişi serbest bırakıldı.

 

Gasp parasıyla saçını boyatmış İki gün boyunca alem yaptılar
 
 

 

PARAYI PAYLAŞMIŞLAR

​Muratpaşa ve Kepez ilçesinde operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Şüphelilerin, gasbettikleri 10 bin lirayı 4'e bölüp paylaştığı, daha sonra uyuşturucu alıp iki gün boyunca alem yaptığı, kalan parayla elbise ve uyuşturucu aldığı, Yasemin B.'nin paranın bir kısmıyla saçını boyattığı ortaya çıktı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'gasp, yağma ve yankesicilik yöntemi ile hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul Yüzer ile Emrullah Demircanoğlu tutuklanırken, İkbal B. ile Yasemin B. serbest bırakıldı.

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