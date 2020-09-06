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Gasly Monza'da ilk galibiyetini aldı

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Gasly Monza'da ilk galibiyetini aldı
Olağanüstü bir 2020 İtalyan Grand Prix'si, AlphaTauri'den Pierre Gasly'nin Carlos Sainz'in McLaren'inden ve Lance Stroll'un Racing Point'inden Formula 1 galibiyetini aldı.

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Güvenlik Arabası altındaki bir ihlal, Mercedes 'Lewis Hamilton'ı 10 saniyelik ceza vermeye zorladı.

İtalyan Grand Prix'i, Kevin Magnussen'in Haas'ın kurtarılması gerektiğinden, çıkarılan bir Güvenlik Arabası ile altüst oldu. Ancak Hamilton kapandığında pit şeridine dalarken (Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi gibi), Hamilton cezasını aldı - yarışın ardından 25 dakikalık kırmızı bayrak periyodunun ardından 53. turda 28. turda yeniden başlatıldıktan sonra cezasını çekti. Charles Leclerc, Parabolica'da ağır bir kaza geçirdi.

Bu, Gasly'yi, Güvenlik Arabası çıkarılmadan önce pite çıkardıktan sonra, AlphaTauri'nin ev yarışında Formula 1'de sansasyonel bir zaferi kazanmak için yetti. McLaren'in Carlos Sainz'i ikinci sırada, Racing Point'ten Lance Stroll 3. sırada tamamladı.

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Lando Norris, P5'te Valtteri Bottas'ın önde gelen Mercedes'ini geride bırakarak McLaren için dördüncü oldu, çünkü Finn, 1. Turun sonunda altıncı sırada kaldı. Ricciardo, cezasından iyi toparlanan Hamilton'un altı sıra öne geçti. Esteban Ocon'un Renault'su, Daniil Kvyat'ın ikinci AlphaTauri'si ve Sergio Perez'in Racing Point'i ilk 10'u tamamlayarak P7'yi aldi.

Her iki Ferrari de kendi evinde yarış dışı kaldı, bu arada Leclerc Parabolica'da bıraktı, Sebastian Vettel 6. Turda fren arızası yaşarken, Max Verstappen de 31. Turda bıraktı - yani turbo-hibrit çağında ilk kez bir Mercedes, Red Bull ve Ferrari podyumda bitirmedi.

FORMULA 1 GRAN PREMİO HEİNEKEN İTALİA 2020

Yarış sonuçları

DURUMZAMANPUANLAR
1  Pierre GASLY AlphaTauri36: 39,174 
2  Carlos SAİNZ McLaren+ 0.415s 
3  Lance STROLL Yarış Noktası+ 3.358s 
4  Lando NORRİS McLaren+ 6.000'ler 
5  Valtteri BOTTAS Mercedes+ 7.108s 
6  Daniel RİCCİARDO Renault+ 8.391'ler 
7  Lewis HAMİLTON Mercedes+ 17.245s 
8  Esteban OCON Renault+ 18.691s 
9  Daniil KVYAT AlphaTauri+ 22.208 
10  Sergio PEREZ Yarış Noktası+ 23.224s 
 
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