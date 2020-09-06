Gasly Monza'da ilk galibiyetini aldı

Güvenlik Arabası altındaki bir ihlal, Mercedes 'Lewis Hamilton'ı 10 saniyelik ceza vermeye zorladı.

İtalyan Grand Prix'i, Kevin Magnussen'in Haas'ın kurtarılması gerektiğinden, çıkarılan bir Güvenlik Arabası ile altüst oldu. Ancak Hamilton kapandığında pit şeridine dalarken (Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi gibi), Hamilton cezasını aldı - yarışın ardından 25 dakikalık kırmızı bayrak periyodunun ardından 53. turda 28. turda yeniden başlatıldıktan sonra cezasını çekti. Charles Leclerc, Parabolica'da ağır bir kaza geçirdi.

Bu, Gasly'yi, Güvenlik Arabası çıkarılmadan önce pite çıkardıktan sonra, AlphaTauri'nin ev yarışında Formula 1'de sansasyonel bir zaferi kazanmak için yetti. McLaren'in Carlos Sainz'i ikinci sırada, Racing Point'ten Lance Stroll 3. sırada tamamladı.

Lando Norris, P5'te Valtteri Bottas'ın önde gelen Mercedes'ini geride bırakarak McLaren için dördüncü oldu, çünkü Finn, 1. Turun sonunda altıncı sırada kaldı. Ricciardo, cezasından iyi toparlanan Hamilton'un altı sıra öne geçti. Esteban Ocon'un Renault'su, Daniil Kvyat'ın ikinci AlphaTauri'si ve Sergio Perez'in Racing Point'i ilk 10'u tamamlayarak P7'yi aldi.