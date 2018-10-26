Gary Shilling: Türkiye dünyayı krize sürükleyebilir

Ekonomist Gary Shilling'e göre 3 ülke domino etkisi yaratacak.

ABD’de konut piyasasının çöküşünü öngören Shilling, “Türkiye dövizle borçlanarak yıllarca ekonomiyi kandırdı ancak bu devir bitti. Bu durum Arjantin ve Venezuela ile birlikte dünyayı Asya krizindeki gibi bir krize sürükleyebilir” dedi.

ABD'de yaşanan emlak krizini ve konut piyasasının çöküşünü 2004 yılında öngören ünlü ekonomist Dr. Gary Shilling, gelişmekte olan piyasalarda yaşanan krizin bulaşıcı olduğunu belirterek,

“Arjantin, Türkiye ve Venezuela'nın yaşadığı sorunlar devam ederse domino etkisi yaparak tıpkı 90'larda Tayland'ın yaşadığı gibi bir kur çöküşüne yol açarak dünyayı krize sürükleyebilir” dedi.

Shilling, 1996 yılında Tayland'da yaşanan kur çöküşünün önce Doğu Asya ülkelerine, ardından da Latin Amerika, Arjantin, Brezilya ve Rusya'ya sıçrayıp dünyayı etkisine aldığına dikkat çekti.

Business Insider'a verdiği röportajda “Eğer bir kriz geliyorsa, Arjantin ve Türkiye'yi büyük sorunlar açısından en ön sırada görüyorum” diyen Shilling, şöyle konuştu:

EKONOMİYİ KANDIRDILAR

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düşük faizli kurla borçlanarak yürüttüğü harcama politikasıyla ekonomiyi kandırdı. Ancak artık bu dönem kapandı. Türkiye şu anda bunun sancılarını yaşıyor.

Dünyadaki yatırımcılar bu sorunlar nedeniyle artık gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmaktan korkuyor. O yüzden uzun vadede en iyi yatırım dolarda kalmak. Ne zaman dünyada bir sorun olsa dolar bundan kârlı çıkar çünkü güvenli limandır.”

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma politikalarını da eleştiren Shilling, “Bu yüzden ABD dünya savaşlarından beri yaklaşık 12 kez resesyonla karşı karşıya kaldı. Yine aynısı olabillir” uyarısında bulundu. Shilling, satıcı durumunda olduğu için ABD'nin ticaret savaşından kârlı çıkacağını da savundu.

JAPON EV KADINLARI UMUDUNU KESTİ

“Bayan Watanabe” olarak tanımlanan çoğunluğu emeklilerden oluşan Japon ev kadınları, bir zamanlar çok iyi para kazandıkları Türkiye tahvillerinden elini çekti.

İngiliz Financial Times Gazetesi'nde yayınlanan makalede, hacmi 2016'da 5.6, 2017'de 4.1 milyar dolara kadar çıkan gelişmekte olan ülkeleri kapsayan Uridashi tahvillerinin şu anda 1.8 milyar dolar civarında hacme ulaştığını ve yılı yaklaşık 2.3 milyar dolarla kapatmasının beklendiğini yazdı.

Uridashi kurunda baskın olan Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 40'ın üzerinde değer kaybettiğine, Brezilya Reali ve Hindistan Rupisi'nin de çift haneli rakamlardaki değer kayıplarıyla çok cazip olmadığına dikkat çekilerek, Japon ev kadınlarının, yüksek getirisi nedeniyle bu yıl dolara endeksli tahvillere yöneldiği belirtildi.

(SÖZCÜ - Nuray Tarhan)