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Garanti Bankası’ndan Türk Telekom açıklaması

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Garanti Bankası’ndan Türk Telekom açıklaması
Garanti Bankasi Genel Müdürü Fuat Erbil gazeteciler ile sohbet toplantısı düzenledi.

Erbil, Türk Telekom hakkında yaptığı açıklamada, "En kısa zamanda çözülür. Ankara ile çalışıyoruz. Bankalar üzerinde finansal etkisi olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

‘YILDIZ HOLDİNG’İN FİNANSAL SORUNU YOK’
Yıldız Holding kredi yapılandırması hakkında da konuşan Erbil, “Yıldız Holding'in finansal anlamda en ufak sorunu yok. Stratejileri için taktiksel kararlar alırlar. Bu konuyla ilgili açıklama yapıldı. Süreç yönetilir.” açıklamasında bulundu.

‘KÂR BİR NETİCEDİR’

‘Siyasi otorite bankalari yüksek kâr ile eleştiriyor. Sizce kârlar yüksek mi?’ sorusuna cevap veren Erbil, “Kâr bir neticedir. Finansman sağlıyoruz. Kâr bünyede kalıyor. Daha fazla kredi veriyoruz. Bu memlekette kâr ediyoruz, kredi veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

ORA AVM SORUSUNA YANIT
Son günlerde iflasıyla gündeme gelen Ora AVM hakkında Garanti Bankası'nın fizibilite çalışmaları sonrası kredi vermekten vazgeçmesi hakkındaki soruya cevap veren Erbil, “Bu 10 sene önce olan bir konu. İki finansal kurum da usul ve kuraldan farklı bir şey yapmamıştır.” diye konuştu.

Erbil’in açıklamasından satırbaşları:

*KGF kredilerindeki sorunlu kredi oranının sektör normlarından farklı olmasını beklemiyoruz.

* Şu andaki normalleşmiş yüzde 15 kredi büyümesinin 2018’de de devamını bekliyoruz

* OTAŞ kredileri için bankalar tedbirini aldı, provizyonlarını ayırdı; bankalara en ufak bir etkisi olmayacak

* Banka olarak 2018’de şubeleşmede yatay trendin süreceğini düşünüyoruz

* Şu an itibarıyla Merkez Bankası’nın para politikası ve araçları göreceli olarak normalleşmeye başladı

* Faizlerdeki salınım kabaca mevcut seviyelerde devam edecek ama üstündeki baskı azaldı, aşağı yönlü gelişmeler olabilir

* Bugün yabancı para kredi büyümeleri ya çok sınırlı ya da azalmaya başladı, bu da Türk bankalarının gelecekteki dış borçlanma ihtiyaçlarını azaltıyor

* Faiz konusundaki tüm hareketler serbest piyasa ekonomisi neticesinde oluşuyor, biz de bankalar olarak kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz

* Genel anlamda kredilerin TL’ye döndüğü trendin devam etmesini bekliyoruz, bunun da sağlıklı olduğunu düşünüyoruz

Garanti Bankasi Genel Müdürü Fuat Erbil gazetecilerle bir araya geldi. Türk Telekom’un ana ortağı OTAŞ’ın geri ödeyemediği borçları hakkında açıklamalarda bulunan Erbil, “Türk Telekom Türkiye için önemli bir değer. En kısa zamanda çözülür. Ankara ile çalışıyoruz. Bankalar üzerinde finansal etkisi olmasını beklemiyoruz. 2018 içinde netlik kazanacağını bekliyoruz.” dedi.

 

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