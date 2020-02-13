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Gamze Özçelik Umut Oldu
Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Suriye’nin İdlib kentine gitti.
Etiketler: gamze özçelik, idlib, suriye
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