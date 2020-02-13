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Gamze Özçelik Umut Oldu

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Gamze Özçelik Umut Oldu
Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Suriye’nin İdlib kentine gitti.
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Savaş bölgesi İdlib'deki çadırları ziyaret eden Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile getirdiği yardımları dağıttı.

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Ünlü oyuncu, yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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Özçelik, Instagram'da yayınladığı fotoğrafların altına duygusal bir de not düştü.

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“Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer ve sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın."

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"Sadece seversin. Bazen yolunu seversin, bazen gülüşünü, bazen masumiyetini. Hele de çocuksa ne olursa olsun sadece seversin."

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Gamze Özçelik'İn paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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