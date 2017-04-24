Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik, kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı. Son günlerde zamanının büyük bir kısmını Afrika'da geçiren ve kendisini yardıma muhtaç çocuklara adayan Gamze Özçelik'in tesettürlü fotoğrafına binlerce yorum ya

Gamze Özçelik, sessizliğini sosyal medya paylaşımıyla bozdu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin Miraç Kandili'ni kutlayıp, dua istedi. Ünlü oyuncunun tesettürlü fotoğrafının altına binlerce yorum yapıldı. Ünlü oyuncunun binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımı Twitter’a da konu oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ‘Gamze Özçelik’, Twitter’ın Trend Topic listesinde yer aldı.

Tesettürlü fotoğrafını sayfasında paylaşan Özçelik, altına şu notu düştü: "Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var..."