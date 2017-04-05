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Gamze Karaman ile Nedim Keçeli evlendi.

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Gamze Karaman ile Nedim Keçeli evlendi.
6 Mayıs’ta Venedik’teki düğünleri öncesi İstanbul’da nikâh kıyan Nedim Keçeli ile Gamze Karaman geçtiğimiz cuma günü evlendi.

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli, dört yıldır birlikte olduğu sunucu sevgilisi Gamze Karaman’la geçtiğimiz cuma günü İstinye’deki Seba Konutları’ndaki evinde nikâh kıydı.

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