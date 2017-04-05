Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli, dört yıldır birlikte olduğu sunucu sevgilisi Gamze Karaman’la geçtiğimiz cuma günü İstinye’deki Seba Konutları’ndaki evinde nikâh kıydı.
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Gamze Karaman ile Nedim Keçeli evlendi.
6 Mayıs’ta Venedik’teki düğünleri öncesi İstanbul’da nikâh kıyan Nedim Keçeli ile Gamze Karaman geçtiğimiz cuma günü evlendi.
Etiketler: Gamze Karaman, Nedim Keçeli
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