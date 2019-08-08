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GAMES OF THRONES'İN SEKS SAHNELERİ NASIL ÇEKİLDİ?

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GAMES OF THRONES'İN SEKS SAHNELERİ NASIL ÇEKİLDİ?
HBO'nun "mahremlik koordinatörü" bu sahneler için özel çamaşırlar kullanıldığını belirtti

Game of Thrones dizisinin yayımcı kuruluşu HBO'nun "mahremlik koordinatörü" Alicia Rodis, çalıştığı dizilerdeki seks sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.

Game of Thrones'un yanı sıra The Deuce dizisinde de görev yapan eski dublör, The Atlantic'e verdiği röportajda seks sahnelerinin çekiminde aktörlerin cinsel organlarının temas etmemesi için özel bir çamaşır kullanıldığını bildirdi. Erkekler için "hibue", kadınlar için "shibue" adı verilen bu askısız ten rengi iç çamaşırında cinsel organların üzerine denk gelecek şekilde silikon bir bölüm de bulunuyor. 

Rodis, "durumun garipleşmemesi için" çektikleri bazı sahnelerin ne kadar süreceğini önceden planladıkların söyledi.

Çektikleri sevişme sahnelerinin gerçekçi olmasını istediklerini belirten Rodis, "İnsanlar internetle büyüyor ve tek tip pornografi görüyor. Bence onlara Pornhub'ın en çok izlenen 50 videosunda farklı bir cinsellik göstermek bizim borcumuz" dedi.

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