Gambiya heyeti TBMM'de

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'nin Afrika politikasının geçici ve siyasi ekonomik kaygıların yansıması olmadığını,güçlü tarihi ve kültürel yönleri bulunduğunu belirtti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı Divan Salonu'nda Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang ve Gambiya Meclis Başkanı Mariam Denton ile görüştü.

Gambiya heyetini TBMM'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kahraman, iki ülke arasında yeni Gambiya yönetimi döneminde sıklaşan temasların memnuniyet verici olduğunun altını çizdi.

İkili ilişkilere işaret eden Kahraman, bu ilişkilerin gelişmesinin iki ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye-Afrika iş birliğinin son yıllarda hızla geliştiğini de belirten Kahraman, "Türkiye'nin Afrikapolitikası geçici ve siyasi ekonomik kaygıların yansıması olmayıp, tam aksine güçlü tarihi ve kültürel yönleriyle bir sürecin ürünüdür." diye konuştu.

Kahraman, Türkiye ve Gambiya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde iki ülkede de kararlılık bulunduğunu ifade ederek, başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda iş birliğinin artırılabileceğini belirtti.

Parlamentolar arası dostluk gruplarının önemine dikkati çeken Kahraman, "TBMM'deki Türkiye Gambiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun Başkanlığını Kilis Milletvekili Sayın Reşit Polat Bey yapmaktadır. Bu bağlamda Gambiya tarafının parlamentolar arası dostluk grubu başkanını belirlemesini bekliyoruz. Parlamentolar arası ziyaretlerin üst düzey iş birliği ve ziyaretlerimize çeşitlilik katacağı inancındayım." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimiyle karşılaştığını ancak halkın demokrasiye inancı ile bu girişimi bertaraf ettiğini anlatan Kahraman, "81 milyonluk ülkemiz, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerimiz bütün halinde demokrasiyi özümsediklerini ortaya koydular. Bundan böyle bir darbe girişiminin olmaması noktasında bir durumu ortaya çıkardılar. Bu bir demokrasi zaferi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ'YE AİT OKULLARI KAPATTIK"

Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang da konuşmasına, Kahraman'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağabeyleri gibi gördüklerini ve tüm Gambiya'nın selamlarını getirdiklerini belirterek başladı.

İki ülke arasında ciddi kardeşlik hukuku bulunduğunu, bunu çok önemsediklerini vurgulayan Tambajang, Türkiye'nin demokrasi kültürünü çok beğendiklerini kaydetti.

Erdoğan'ın Gambiya'ya gösterdiği yakınlığa teşekkür eden Tambajang, "Onun liderliğini büyük saygı ile takip ediyoruz. Kendisi sadece Türkiye'deki demokrasiyi değil alt Sahra bölgesindeki bütün ülkelerin demokrasisini de destekler bir kararlılık içinde. Bu demokrasiye destek anlamında gösterdiği liderlikten ötürü kendisine tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Gambiya Kadın İşleri Bakanı olan Tambajang, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın davetlisi olarak Türkiye'de bulunduklarını anımsatarak, Kaya'nın da kadın liderlerin önemli bir sembolü olduğunu belirtti.

Kaya'nın kendilerine 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları anlattığını aktaran Tambajang, demokrasi uğruna canlarını feda etmeyi göze alan Türk siyasetçilerini ve halkını takdirle selamladıklarını söyledi.

Tambajang, ülkesinin FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında durduğunu, ülkelerinde FETÖ'ye ait okulları kapattıklarını ve bununla kalmayıp 15 Temmuz gecesi dualarıyla da Türk halkının yanında olduklarını anlattı.

"PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUBUNU AKTİF HALE GETİRECEĞİZ"

Gambiya Meclis Başkanı Mariam Denton ise Kahraman'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ülkesine döndüğünde Türkiye ile Gambiya arasındaki parlamentolar arası dostluk grubunu aktif hale getireceğini bildiren Denton, bunun iletişim kanallarının aktif olmasını sağlayacağını belirtti.

Denton, Meclis binalarının fiziki koşulları ve teknik altyapısının yetersiz olduğundan da bahsederek, TİKA'nın bu noktada destek verebileceğini söyledi.

Görüşmenin ardından Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang ve Gambiya Meclis Başkanı Mariam Denton ile berabeberindekiler, Meclis binasının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar alan bölümlerinde inceleme yaparak, çiçek bıraktılar.