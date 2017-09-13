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Gambiya heyeti TBMM'de

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Gambiya heyeti TBMM'de
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'nin Afrika politikasının geçici ve siyasi ekonomik kaygıların yansıması olmadığını,güçlü tarihi ve kültürel yönleri bulunduğunu belirtti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı Divan Salonu'nda Gambiya Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang ve Gambiya Meclis Başkanı Mariam Denton ile görüştü.

Gambiya heyetini TBMM'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile  getiren Kahraman, iki ülke arasında yeni Gambiya yönetimi döneminde sıklaşan  temasların memnuniyet verici olduğunun altını çizdi.

İkili ilişkilere işaret eden Kahraman, bu ilişkilerin gelişmesinin iki  ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye-Afrika iş birliğinin son yıllarda hızla geliştiğini de  belirten Kahraman, "Türkiye'nin Afrikapolitikası geçici ve siyasi ekonomik  kaygıların yansıması olmayıp, tam aksine güçlü tarihi ve kültürel yönleriyle bir  sürecin ürünüdür." diye konuştu.

Kahraman, Türkiye ve Gambiya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi  yönünde iki ülkede de kararlılık bulunduğunu ifade ederek, başta ekonomi olmak  üzere pek çok alanda iş birliğinin artırılabileceğini belirtti.

Parlamentolar arası dostluk gruplarının önemine dikkati çeken  Kahraman, "TBMM'deki Türkiye Gambiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun  Başkanlığını Kilis Milletvekili Sayın Reşit Polat Bey yapmaktadır. Bu bağlamda  Gambiya tarafının parlamentolar arası dostluk grubu başkanını belirlemesini  bekliyoruz. Parlamentolar arası ziyaretlerin üst düzey iş birliği ve  ziyaretlerimize çeşitlilik katacağı inancındayım." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimiyle karşılaştığını  ancak halkın demokrasiye inancı ile bu girişimi bertaraf ettiğini anlatan  Kahraman, "81 milyonluk ülkemiz, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerimiz bütün  halinde demokrasiyi özümsediklerini ortaya koydular. Bundan böyle bir darbe  girişiminin olmaması noktasında bir durumu ortaya çıkardılar. Bu bir demokrasi  zaferi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ'YE AİT OKULLARI KAPATTIK"

Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang da  konuşmasına, Kahraman'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağabeyleri gibi  gördüklerini ve tüm Gambiya'nın selamlarını getirdiklerini belirterek başladı.

İki ülke arasında ciddi kardeşlik hukuku bulunduğunu, bunu çok  önemsediklerini vurgulayan Tambajang, Türkiye'nin demokrasi kültürünü çok  beğendiklerini kaydetti.

Erdoğan'ın Gambiya'ya gösterdiği yakınlığa teşekkür eden Tambajang,  "Onun liderliğini büyük saygı ile takip ediyoruz. Kendisi sadece Türkiye'deki  demokrasiyi değil alt Sahra bölgesindeki bütün ülkelerin demokrasisini de  destekler bir kararlılık içinde. Bu demokrasiye destek anlamında gösterdiği  liderlikten ötürü kendisine tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Gambiya Kadın İşleri Bakanı olan Tambajang, Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın davetlisi olarak Türkiye'de  bulunduklarını anımsatarak, Kaya'nın da kadın liderlerin önemli bir sembolü  olduğunu belirtti.

Kaya'nın kendilerine 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları  anlattığını aktaran Tambajang, demokrasi uğruna canlarını feda etmeyi göze alan  Türk siyasetçilerini ve halkını takdirle selamladıklarını söyledi.

Tambajang, ülkesinin FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında  durduğunu, ülkelerinde FETÖ'ye ait okulları kapattıklarını ve bununla kalmayıp 15  Temmuz gecesi dualarıyla da Türk halkının yanında olduklarını anlattı.

"PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUBUNU AKTİF HALE GETİRECEĞİZ"

Gambiya Meclis Başkanı Mariam Denton ise Kahraman'a  misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ülkesine döndüğünde Türkiye ile Gambiya arasındaki parlamentolar arası  dostluk grubunu aktif hale getireceğini bildiren Denton, bunun iletişim  kanallarının aktif olmasını sağlayacağını belirtti.

Denton, Meclis binalarının fiziki koşulları ve teknik altyapısının  yetersiz olduğundan da bahsederek, TİKA'nın bu noktada destek verebileceğini  söyledi.

Görüşmenin ardından Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta  Tambajang ve Gambiya Meclis Başkanı Mariam Denton ile berabeberindekiler, Meclis  binasının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar alan bölümlerinde inceleme  yaparak, çiçek bıraktılar.

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