Galip Öztürk'e Büyük Şok

Yargıtay, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 47 sanıklı dosyada kararını açıkladı. Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nde görülen dosyada, Galip Öztürk’ün “örgüt kurmak ve yönetmek” suçundan aldığı 7 yıl 11 aylık hapis cezası onandı. Y

Galip Öztürk ile ilgili son dakika gelişmesi

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Yargıtay kararına göre, Galip Öztürk’ün Bolu otogar ihalesinden aldığı 4 yıl 2 ay cezası ise, ihale kanununun değişmesinden dolayı bozuldu. Ancak Öztürk buGalip Öztürk ile ilgili son dakika gelişmesi

suçtan tekrar yargılanacak. Öztürk ayrıca, Beykoz Belediye görevlisi A. R.T.’ye rüşvet vermek suçundan da tekrar yargılanacak.

11 YIL 3 AY HAPİS VERİLMİŞTİ

Kapatılan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Muammer Akkaş'ın hazırladığı iddianamede 16 eylem ile suçlanan Galip Öztürk hakkında, toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Yaklaşık bir yıl kadar tutuklu kalan Öztürk, kararı temyize göndermişti. Temyiz süreci sona eren dosya ile ilgili Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin kararı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

Hürriyet'in ulaştığı Galip Öztürk'ün avukatı ise, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı vererek dosyayı Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini söyledi. Öztürk'ün avukatı, suçun işlendiği bölgelerin dikkate alınarak dosya hakkında yetkisizlik kararı verildiğini aktardı.