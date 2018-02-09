Galaya ünlü akını

Gişe rekortmeni Şahan Gökbakar’ın 9 Şubat’ta vizyona girecek olan yeni filmi ‘Kayhan’ın galası önceki akşam gerçekleştirildi

Başrolde Şahan Gökbakar’ın olduğu, Togan Gökbakar’ın yönettiği Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan filmin galası ünlüler geçidine sahne oldu.

Galaya el ele gelen Şahan- Selin Gökbakar çifti ilgi odağı olurken davetliler arasında Engin Altan Düzyatan- Neslişah Alkoçlar, Mustafa Ceceli, Selçuk Aydemir, Murat Cemcir, Zuhal Topal-Korhan Saygıner, Işıl- Rüştü Rençber, Nilgün Belgün ve kızı Oylum Şahin, Yılmaz Ulusoy, Hakan Ural, Cemal Hünal-Lale Cangal ve Emir Aksüt gibi isimler yer aldı.