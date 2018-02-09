Galaya ünlü akını

Başrolde Şahan Gökbakar’ın olduğu, Togan Gökbakar’ın yönettiği Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan filmin galası ünlüler geçidine sahne oldu.
Galaya el ele gelen Şahan- Selin Gökbakar çifti ilgi odağı olurken davetliler arasında Engin Altan Düzyatan- Neslişah Alkoçlar, Mustafa Ceceli, Selçuk Aydemir, Murat Cemcir, Zuhal Topal-Korhan Saygıner, Işıl- Rüştü Rençber, Nilgün Belgün ve kızı Oylum Şahin, Yılmaz Ulusoy, Hakan Ural, Cemal Hünal-Lale Cangal ve Emir Aksüt gibi isimler yer aldı.