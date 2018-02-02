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Galaya Damga Vurdu

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Galaya Damga Vurdu
‘World of Dance’ programının final galasına katılan Jennifer Lopez davetlileri gölgede bıraktı.

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