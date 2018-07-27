Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan

Galatasaray, erkek basketbol takımı başantrenörlük görevine, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran Ertuğrul Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray, başantrenörlük görevine 49 yaşındaki çalıştırıcı Ertuğrul Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı ekip tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon öncesinde başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır.

18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.

Ertuğrul Erdoğan'a Galatasaray'a hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz."