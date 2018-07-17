  • BIST 90.575
  • Altın 193,481
  • Dolar 4,8402
  • Euro 5,6743
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFETÖ davasında 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Galatasaray'ın sorunu yabancı sınırı

»
Galatasaray'ın sorunu yabancı sınırı
Transfer politikasını UEFA'nın kurallarına göre belirleyen Galatasaray, şimdi de yabancı sınırına takıldı. 13 yabancısı bulunan sarı-kırmızılıların oyuncu göndermesi gerekiyor.

Galatasaray, son yılların en zorlu transfer dönemini yaşıyor.

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı ekibin Nagatomo ve Onyekuru'nun alınması, Carole'ün dönmesinden sonra 1 yabancı hakkı kaldı.

Son transferlerin ardından bekleyişe geçen Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni isimler için kontenjan açması gerekiyor.

MEVCUT KADRODA 13 YABANCI BULUNUYOR
Galatasaray'da sözleşmesi biten yabancı oyuncular takımdan ayrılmasına rağmen kadroda 13 yabancı futbolcu bulunuyor. Nagatomo'nun takıma kazandırılması, Onyekuru'nun kiralanması ve Sevilla'da kiralık oynayan Carole'un dönmesiyle yabancı kontenjanında sadece 1 futbolculuk yer kaldı.

TERİM'İN ÖNEM VERDİĞİ 2 BÖLGE VAR
Galatasaray'ın yurt dışı kampından sonra Carole'un gönderilmesi gündemde ancak sarı-kırmızılı ekipteki futbolcular Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı takımdan ayrılmak istemiyor. 

Fatih Terim'in yönetimden özellikle transfer istediği 2 bölge var. Denayer'in kiralık sözleşmesi bittiği bir stoper alınacak, Terim ise Denayer'in tekrar alınmasını istiyor. Bunun yanında Gomis'in yanına bir forvet daha alınması gündemde. Bu iki bölgenin yanı sıra orta sahaya da bir takviye yapılacak. 

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam etse de yabancı sınırındaki sorun çözülmeden kadroda yeni isimlerin katılması zor görünüyor. Terim ya kadrodan yabancı oyuncu gönderip transfer yapacak ya da bu sorunu yerli oyuncularla çözecek.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları: Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Ryan Donk, Sofiane Feghouli,  Younes Belhanda, Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mbappe, Dünya kupası primlerini bağışlıyor17 Temmuz 2018 Salı 09:48
  • Şenol Güneş'e Gökhan Töre için doktorlardan uyarı!17 Temmuz 2018 Salı 09:24
  • Khalili: "Ibrahimovic olsaydı İsveç finale yükselebilirdi"16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:34
  • Titi’ye Trabzonspor kancası16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
  • Emre Akbaba, Alanyaspor'dan ayrılıyor16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:31
  • Fenerbahçe'den 22 yıl sonra bir ilk16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:07
  • Türüç: "10 milyon euroyu veren beni alır"16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:02
  • Ibanez'e doğum günü kutlaması16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46
  • Tolgay Arslan: Şenol hoca sinirlenince yanında durmayacaksın16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:19
  • En iyi oyuncu Modric, en iyi genç Mpabbe16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim