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Galatasaray'dan sert açıklama!

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Galatasaray'dan sert açıklama!
Galatasaray Kulübü; Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim, Hasan Şaş ve Badou Ndiaye'ye verilen cezaları onamasının ardından resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü; Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim, Hasan Şaş ve Badou Ndiaye'ye verilen cezaları onamasının ardından resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

"Şaşırmadık" başlığıyla kaleme alınan yazıda şu ifadelere yer verildi:

Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen’den bu yana, “Türk olmayan takımları yenmek” düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.

Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.

“Bir his takımıdır.

Renklerine aşıktır.

Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır!

Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…”

Ey Galatasaraylı,

gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür.

Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır!

Biz kazanacağız!

Çünkü biz Galatasarayız!

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