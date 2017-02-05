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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Galatasaray Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanan Sneijder, Carole ve Selçuk'un son durumları hakkında internet sitesinden açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Carole, Selçuk İnan ve Sneijder'in sakatlıkları hakkında açıklama yaptı. 
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir FK ile oynanan maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncularımız Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:

Selçuk İnan'ın bugün yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Wesley Sneijder’ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole’ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edilmiştir.

Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."

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