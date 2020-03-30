  • BIST 88.033
  • Altın 339,330
  • Dolar 6,5053
  • Euro 7,2151
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFlaş.. Flaş... Meclis Doktoru Karonavirüs Gözleminde!

Galatasaray'dan Resmi Açıklama Geldi

»
Galatasaray'dan Resmi Açıklama Geldi
Galatasaray Kulübü, corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi gören Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada üç ismin de hastanede tedavilerine devam ettiğini duyururken, toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;
“Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ

HABER DEVAM EDİYOR ↓

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak’ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay’ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Taraftarı Yiğit Bulut'u FETÖ ile Vurdu.25 Şubat 2020 Salı 14:23
  • İlk Defa Yaptı25 Şubat 2020 Salı 10:12
  • Erdoğan'ın Danışmanları Ali Koç'u İstifaya Çağırdı.24 Şubat 2020 Pazartesi 16:02
  • Ali Koç Tribünden Atladı24 Şubat 2020 Pazartesi 15:20
  • Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme24 Şubat 2020 Pazartesi 14:30
  • Ozan Tufan İsyan Etti24 Şubat 2020 Pazartesi 05:56
  • Büyü Bozuldu24 Şubat 2020 Pazartesi 05:44
  • FENERBAHÇE 40 BİN EURO’LUK ZARARDA17 Şubat 2020 Pazartesi 17:57
  • Stadyum Ayağa Kalktı14 Şubat 2020 Cuma 16:40
  • Yeni Takımı Belli Oldu11 Şubat 2020 Salı 13:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim