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Galatasaray'dan Nilhan Osmanoğlu'na Cevap: Ada Bizim Tapulu Malımızdır

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Galatasaray'dan Nilhan Osmanoğlu'na Cevap: Ada Bizim Tapulu Malımızdır
Galatasaray Yöneticisi Ural Aküzüm, Nilhan Osmanoğlu'nun Suada üzerinde hak iddia etmesine cevap verdi, "60 yıldır bizim tapulu malımızdır." dedi.

Galatasaray'dan Nilhan Osmanoğlu'na Cevap: Ada Bizim Tapulu Malımızdır, System.String[]

Galatasaray Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr.  Ural Aküzüm, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun medyada yer alan açıklamalarını okuduğunu belirtti. Aküzüm, "Spekülasyona gerek yok.  Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır ve bizimdir." dedi.

Adanın tarihine değinen Aküzüm, şunları ifadeleri kulandı:

"150 BİN LİRAYA SATIN ALDIK"

"Buranın tarihine baktığımızda  Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Başmimar  Sarkis Balyan'a mülkiyet olarak devrediliyor ve kendisinin bu adanın üstüne bir köşk inşa ettiğini görüyoruz. Hatta dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında burada konaklıyor ve Osmanlı için resimler yapıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Şirket-i Hayriye vapur işletmesine kiraya verilmiş ve kömür deposu olarak kullanılmış. Adanın tapusunu 1957 yılında o dönemki başkanımız Sadık Giz, 150 bin lira karşılığı ücret ödeyip, kulübümüz namına devralmıştır. Bu bir gayrimenkul satışıdır.  Galatasaray adası 60 yıldır tapu sicil kayıtlarına göre  Galatasaray Spor Kulübünündür. Detayları hem devletin kayıtlarında hem de kulübümüzün tarihçesinde var. Su sporları için 21 Nisan 1957'de adaya sporcular geldiğinde, sarı-kırmızı bayrağımız asılıyor. 5 Temmuz 1957'de adanın tapusu  Galatasaray Spor Kulübü üzerine çıkarılıyor."

"TAPU SİCİLİNE TESCİLLİ BİR GAYRİMENKULDÜR"

Galatasaray Adası'nın hukuki statüsünde herhangi bir ihtilaf bulunmadığına dikkati çeken Aküzüm, "Ada, tapu siciline tescilli bir gayrimenkuldür. Sportif ve sosyal fonksiyonları bulunan bir mülkümüzdür. Bunun hukuki, kadastral ve gayrimenkul mevzuatı yönünden tartışmaya açık en ufak bir yönü de yoktur." diye konuştu.

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