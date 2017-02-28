Galatasaray'dan flaş Selçuk kararı!

Bu sezonki performansıyla Galatasaray camiasının tepkisini çeken milli futbolcu Selçuk İnan ile ilgili Sarı-Kırmızılı yönetimden radikal bir karar geldi...

Milli futbolcu Selçuk İnan için tehlike çanları çalıyor! Galatasaray yönetimi, teknik direktör Igor Tudor'un da onayıyla radikal bir karar aldı. Sarı-Kırmızılılar'da Tudor'un oynattığı futbola uygun olmayan, yaşları 30-32 yaş aralığında değişen isimlerle yollar ayrılıyor. LİSTE HAZIR Milliyet'te yer alan habere göre; gelecek sezon Galatasaray'ın planlarında olmayan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler... 1- Selçuk İnan 2- Hakan Balta 3- De Jong 4- Tolga Ciğerci 5- Sabri Sarıoğlu 6- Lukas Podolski