Galatasaray'dan flaş Selçuk kararı!

Milli futbolcu Selçuk İnan için tehlike çanları çalıyor! Galatasaray yönetimi, teknik direktör Igor Tudor'un da onayıyla radikal bir karar aldı.
Sarı-Kırmızılılar'da Tudor'un oynattığı futbola uygun olmayan, yaşları 30-32 yaş aralığında değişen isimlerle yollar ayrılıyor.
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Milliyet'te yer alan habere göre; gelecek sezon Galatasaray'ın planlarında olmayan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler...
1- Selçuk İnan
2- Hakan Balta
3- De Jong
4- Tolga Ciğerci
5- Sabri Sarıoğlu
6- Lukas Podolski