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Galatasaray'dan flaş Selçuk kararı!

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Galatasaray'dan flaş Selçuk kararı!
Bu sezonki performansıyla Galatasaray camiasının tepkisini çeken milli futbolcu Selçuk İnan ile ilgili Sarı-Kırmızılı yönetimden radikal bir karar geldi...

Milli futbolcu Selçuk İnan için tehlike çanları çalıyor! Galatasaray yönetimi, teknik direktör Igor Tudor'un da onayıyla radikal bir karar aldı. 

Sarı-Kırmızılılar'da Tudor'un oynattığı futbola uygun olmayan, yaşları 30-32 yaş aralığında değişen isimlerle yollar ayrılıyor.

LİSTE HAZIR

Milliyet'te yer alan habere göre; gelecek sezon Galatasaray'ın planlarında olmayan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler...

1- Selçuk İnan

2- Hakan Balta

3- De Jong

4- Tolga Ciğerci

5- Sabri Sarıoğlu

6- Lukas Podolski

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