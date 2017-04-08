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Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme

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Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme
Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Fernando Muslera ile sezon sonunda 5 yıllık yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

Hürriyet'in iddiasına göre, mevcut sözleşmesi 2018'de sona eren Muslera ile Ocak ayında prensip anlaşmasına varan Galatasaray, yıldız kaleciye sezon sonunda yeni kontrat imzalatacak.

Yıllık 3 milyon 750 bin avro alan Uruguaylı file bekçisinin yeni sözleşmesindeki finansal şartlar aynı olacak.

Habere göre, yönetimin iki sezon sonra Muslera'yı kaptan yapma planı da bulunuyor. Selçuk İnan'ın 2019'da bitecek sözleşmesinin ardından, birinci kaptanlığın Fernando Muslera'ya geçmesi öngörülüyor.
 

 

 
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