  • BIST 104.991
  • Altın 147,100
  • Dolar 3,4858
  • Euro 4,1855
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADiyarbakır'da 183 polisle operasyon: 10 gözaltı

Galatasaray'dan Alper Potuk bombası

»
Galatasaray'dan Alper Potuk bombası
Galatasaraylı yöneticilerin, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Alper Potuk’un menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Cim Bom’un, 26 yaşındaki futbolcuyu Selçuk İnan’ın yerine almayı düşündüğü bildirildi.

Operasyonu sessiz ve derinden yürüten Sarı-Kırmızılılar’ın, Potuk’un menajeri Ahmet Bulut’la birkaç kez buluştuğu da gelen haberler arasında.

Galatasaray’ın Alper’i gözüne kestirmesindeki başlıca sebepler, oyuncunun topla ilerleyip adam eksiltebilme kapasitesi, orta sahanın her bölgesinde görev yapabilmesi.

Bonservis sorunu olmaması ve yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasının yeniden gündeme gelmesiyle açığa çıkan yerli ihtiyacı olarak görünüyor.

Fenerbahçe’de bu sezon 1.8 milyon Euro garanti ücret artı 15 bin Euro maç başı karşılığında görev yapan Alper için Galatasaray yönetimi’nin gözden çıkardığı rakam 2.5 milyon Euro seviyesinde.

Tarafların Ocak ayında bir araya gelerek, sezon sonu için söz kesme şansı bulunuyor.

Fenerbahçe de aynı yöntemle Trabzonspor’dan Mehmet Ekici’yi bonservis bedeli ödemeksizin renklerine bağlamıştı.

Galatasaray’ın radarındaki Alper Potuk’un, sözleşmesi sona ermeden önce Fenerbahçe ile masaya oturup oturmayacağı ve hangi şartları öne süreceği merak konusu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sıradaki rakip İspanya08 Eylül 2017 Cuma 11:35
  • Eto'o' noktayı koydu: Gitmek istiyorum07 Eylül 2017 Perşembe 11:23
  • A Milli Takım'dan dev galibiyet06 Eylül 2017 Çarşamba 13:39
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri 5 Eylül... Sırp orta saha geliyor05 Eylül 2017 Salı 14:22
  • Eurobasket'te Türkiye'nin rakibi Belçika05 Eylül 2017 Salı 14:17
  • Büyük sürpriz! Barcelona'ya bir Türk daha02 Eylül 2017 Cumartesi 12:14
  • Fransa'da dev transfer! 180 milyon Euro...01 Eylül 2017 Cuma 09:47
  • Göztepe için tezahürat yaptı31 Ağustos 2017 Perşembe 13:13
  • İngiliz medyası: Fellaini ile Fenerbahçe görüşüyor30 Ağustos 2017 Çarşamba 13:56
  • 'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim