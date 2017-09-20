Galatasaray'dan Alper Potuk bombası

Galatasaraylı yöneticilerin, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Alper Potuk’un menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Cim Bom’un, 26 yaşındaki futbolcuyu Selçuk İnan’ın yerine almayı düşündüğü bildirildi.

Operasyonu sessiz ve derinden yürüten Sarı-Kırmızılılar’ın, Potuk’un menajeri Ahmet Bulut’la birkaç kez buluştuğu da gelen haberler arasında.



Galatasaray’ın Alper’i gözüne kestirmesindeki başlıca sebepler, oyuncunun topla ilerleyip adam eksiltebilme kapasitesi, orta sahanın her bölgesinde görev yapabilmesi.

Bonservis sorunu olmaması ve yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasının yeniden gündeme gelmesiyle açığa çıkan yerli ihtiyacı olarak görünüyor.



Fenerbahçe’de bu sezon 1.8 milyon Euro garanti ücret artı 15 bin Euro maç başı karşılığında görev yapan Alper için Galatasaray yönetimi’nin gözden çıkardığı rakam 2.5 milyon Euro seviyesinde.



Tarafların Ocak ayında bir araya gelerek, sezon sonu için söz kesme şansı bulunuyor.

Fenerbahçe de aynı yöntemle Trabzonspor’dan Mehmet Ekici’yi bonservis bedeli ödemeksizin renklerine bağlamıştı.

Galatasaray’ın radarındaki Alper Potuk’un, sözleşmesi sona ermeden önce Fenerbahçe ile masaya oturup oturmayacağı ve hangi şartları öne süreceği merak konusu.