Galatasaray'da UEFA paniği!

Cengiz’in UEFA Başkanı Ceferin ile görüştükten sonra “CAS’a başvuracağız” açıklaması, ‘Eyvah Avrupa’dan men cezası mı geliyor’ diye yorumlandı.

Galatasaray'da UEFA endişesi... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Ceferin ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'da flaş açıklamalara imza atmıştı.

Cengiz, "UEFA bizi tekrar inceleyeceği için CAS'a gideceğiz. başvurumzu da pazartesi günü yapacağız" açıklamaları yapmıştı. Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

TARAFTARLAR VE CAMİA KORKTU

Galatasaray Başkanı Cengiz'in yaptığı açıklamalar camiada büyük bir paniğe yol açtı.

Galatasaray taraftarları, "Eyvah Avrupa'dan men cezası mı geliyor" şeklinde yorumlar yaptı. Başkan, camiayı korkuttu.

İKİ İTALYAN KULÜBÜ ŞİKAYET ETTİ

CAS Hakimi ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Aslan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aslan, "Galatasaray'ı şikayet eden kulüpler arasında Türk kulübü yok. 2 İtalyan kulübü var" diye konuştu.

CEZA ÇIKARSA CAS BOZMAZ!

Aslan, "Bence bu diğer külüplerin isteğiyle alınmış göstermelik bir karar. UEFA'dan men cezası beklemiyorum, bence men cezası gelmeyecek. Ama men cezası gelirse CAS'ın bu kararı bozacağını da düşünmüyorum" dedi.