Galatasaray'da son dakika! Kadro dışı kaldı, tesisleri terk etti...

Galatasaray'da bu akşam oynanacak Başakşehir maçı öncesi sıcak gelişme yaşandı...

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sabri Sarıoğlu'nu Medipol Başakşehir maçının kadrosuna almadı.Galatasaray'da sezon sonunda yeni sözleşme önerilmeyeceği ve takımdan gönderileceği konuşulan Sabri Sarıoğlu hakkında teknik direktör Igor Tudor flaş bir karar aldı.Hırvat teknik adam, Sabri Sarıoğlu'nu Medipol Başakşehir maçının kadrosuna almadı.Tecrübeli futbolcu tesislerden ayrılarak evine gitti.Spor Toto Süper Lig'deki ikincilik yarışı açısından büyük önem taşıyan mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak.