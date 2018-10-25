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Galatasaray'da Nagatomo şoku

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Galatasaray'da Nagatomo şoku
Son dakika haberine göre; Galatasaray, Japon oyuncusu Nagatomo'nun Schalke maçının ardından yapılan kontrollerde akciğer sönmesi teşhisi konduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilg

Galatasaray'a Nagatomo'dan kötü haber geldi... Sarı-kırmızılı ekip, dün Schalke 04 ile oynanan maçta Nagatomo'nun aldığı darbe sonucu akciğer sönmesi yaşadığını açıkladı. Japon futbolcunun birkaç gün hastanede kalacağı ve kontrollerin yapılacağı duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo’nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır.

Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir."

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