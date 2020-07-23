Galatasaray'da kritik transfer..

Galatasaray'da Arda Turan transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arda'yı takımda görmek isteyen Fatih Terim Mustafa Cengiz ile toplantıda bir araya geldi.

Galatasaray 'da Arda Turan düğümü çözülüyor. O kritik zirve ve sözleşme detayları gün yüzüne çıktı. Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Arda Turan transferi yeni sezon öncesinde netlik kazanacağa benziyor. Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'a geri dönmesi gündeme gelen tecrübeli oyuncu, Fatih Terim ile sarı kırmızılı yönetim arasındaki fikir ayrılığı sebebiyle imza atamamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, eski öğrencisini yeni takımında görmek istediğini açıkça ifade ederken; Başkan Mustafa Cengiz ise Arda Turan transferine kapıları kapatmıştı. Galatasaray 'a geri dönmesi durumunda emekliliği halinde Fatih Terim'in yardımcılığını üstleneceği de konuşulan Arda Turan için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da dün sezon değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması konusunda toplantı yapıldı. Görüşmeye Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı. Saat 15.00’te başlayan görüşmede, deneyimli hoca net bir şekilde Arda Turan’ın takıma dahil edilmesini istedi. Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tecrübelerinin özellikle genç oyunculara büyük katkısının olacağını söyledi. Fatih Terim’in talebi sonrasında transferi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim, Arda Turan’a onay verirse, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılacağı öğrenildi. Bununla birlikte kontratın maç başı odaklı olarak imzalanacağı ifade edildi.