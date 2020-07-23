  • BIST 119.118
  • Altın 413,728
  • Dolar 6,8421
  • Euro 7,9251
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAŞok Haber DJ Caner Çalışır Vefat Etti İddiası Doğru Mu ?

Galatasaray'da kritik transfer..

»
Galatasaray'da kritik transfer..
Galatasaray'da Arda Turan transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arda'yı takımda görmek isteyen Fatih Terim Mustafa Cengiz ile toplantıda bir araya geldi.
Galatasaray'da Arda Turan düğümü çözülüyor. O kritik zirve ve sözleşme detayları gün yüzüne çıktı. Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Arda Turan transferi yeni sezon öncesinde netlik kazanacağa benziyor.
Galatasaray'da kritik Arda Turan görüşmesi!

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'a geri dönmesi gündeme gelen tecrübeli oyuncu, Fatih Terim ile sarı kırmızılı yönetim arasındaki fikir ayrılığı sebebiyle imza atamamıştı.

Galatasaray'da kritik Arda Turan görüşmesi!

Teknik Direktör Fatih Terim, eski öğrencisini yeni takımında görmek istediğini açıkça ifade ederken; Başkan Mustafa Cengiz ise Arda Turan transferine kapıları kapatmıştı.

 
Galatasaray'da kritik Arda Turan görüşmesi!
Galatasaray'a geri dönmesi durumunda emekliliği halinde Fatih Terim'in yardımcılığını üstleneceği de konuşulan Arda Turan için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da dün sezon değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması konusunda toplantı yapıldı.
Galatasaray'da kritik Arda Turan görüşmesi!
 

Görüşmeye Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı. Saat 15.00’te başlayan görüşmede, deneyimli hoca net bir şekilde Arda Turan’ın takıma dahil edilmesini istedi. Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tecrübelerinin özellikle genç oyunculara büyük katkısının olacağını söyledi.

Fatih Terim’in talebi sonrasında transferi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim, Arda Turan’a onay verirse, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılacağı öğrenildi. Bununla birlikte kontratın maç başı odaklı olarak imzalanacağı ifade edildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmen Açıklandı... İşte Süper Lig'in Başlama Tarihi!06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:33
  • TFF Türkiye'de Liglerin Ne Zaman Açılacağını Açıkladı03 Nisan 2020 Cuma 11:36
  • Galatasaray'dan Resmi Açıklama Geldi30 Mart 2020 Pazartesi 11:51
  • Flaş... Flaş... Tüm Ligler Ertelendi!19 Mart 2020 Perşembe 17:17
  • EURO 2020 Ertelendi17 Mart 2020 Salı 14:51
  • Fenerbahçe'nin Cezası27 Şubat 2020 Perşembe 11:06
  • Fenerbahçe Karar Verdi26 Şubat 2020 Çarşamba 17:54
  • Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, Koronavirüsü sebebiyle CEV'e başvurdu.26 Şubat 2020 Çarşamba 17:34
  • Fenerbahçe Taraftarı Yiğit Bulut'u FETÖ ile Vurdu.25 Şubat 2020 Salı 14:23
  • İlk Defa Yaptı25 Şubat 2020 Salı 10:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim