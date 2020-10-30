Galatasaray’da koronavirüs

Galatasaray, bir oyuncusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Galatasaray, bir oyuncusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Süper Lig’de koronavirüs vakalarına yenileri ekleniyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı öncesi yapılan rutin koronavirüs test sonuçları hakkında bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Oyuncunun ismi verilmezken, tedavi ve karantina işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Daha önce birçok kulüpte koronavirüs vakalarına rastlanmış, Hatayspor’un maçları vaka sayılarının çokluğu nedeniyle ertelenmişti.