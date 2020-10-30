  • BIST 1.112
  • Altın 506,678
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAFAD: Sakın eve girmeyin!

Galatasaray’da koronavirüs

»
Galatasaray’da koronavirüs
Galatasaray, bir oyuncusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Galatasaray, bir oyuncusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Süper Lig’de koronavirüs vakalarına yenileri ekleniyor. 

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı öncesi yapılan rutin koronavirüs test sonuçları hakkında bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Oyuncunun ismi verilmezken, tedavi ve karantina işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Daha önce birçok kulüpte koronavirüs vakalarına rastlanmış, Hatayspor’un maçları vaka sayılarının çokluğu nedeniyle ertelenmişti.

gss.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Transferde Onyekuru gerçeği!09 Eylül 2020 Çarşamba 10:05
  • Novak Djokovic diskalifiye edildi07 Eylül 2020 Pazartesi 11:47
  • Gasly Monza'da ilk galibiyetini aldı06 Eylül 2020 Pazar 18:23
  • Lionel Messi, Barcelona'da kaldı05 Eylül 2020 Cumartesi 07:51
  • TFF resmen açıkladı! İlk yarı seyircisiz...03 Eylül 2020 Perşembe 14:59
  • Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak?28 Ağustos 2020 Cuma 17:26
  • Lionel Messi, Barcelona transfer talebinde bulundu26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:16
  • Formula 1 ve WRC Türkiye'de...25 Ağustos 2020 Salı 12:30
  • PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:54
  • DAMAT|TWEEN, FENERBAHÇE’NİN RESMİ KIYAFET SPONSORU20 Ağustos 2020 Perşembe 17:24
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim