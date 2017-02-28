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Galatasaray'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı!

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Galatasaray'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı!
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Blake Schilb ve Emir Preldzic'i kadro dışı bıraktı.

Spor Toto Basketbol Ligi ve Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray Odeabank'ta, başantrenör Ergin Ataman, Emir Preldzic ve Blake Schilb'i kadro dışı bıraktı.

İsrailli gazeteci David Pick'in haberine göre; kadro dışı kararının kısa süreli olacağı belirtilirken, bugün kaptan Sinan Güler'le birlikte tüm takımın Ergin Ataman'la takımın geleceğine dair toplantı yaptığı ifade edildi.

Kadro dışı bırakılan isimlerden Schilb bu sezon takımıyla birlikte oynadığı 23 Euroleague maçında 11.7 sayıyla oynarken Emir ise 15 maçta 8.7 sayı ile oynuyordu

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