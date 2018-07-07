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Galatasaray'da iki isim kadro dışı

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Galatasaray'da iki isim kadro dışı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Zürih şehrine gitti. Havaalanında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer için 31 Ağustos’a kadar zamanları olduğunu söyledi. Kamp kadrosunda Tolga Ciğer ve Tarık Çamdal yer al

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlamıştı. Sarı-kırmızılılar yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Atatürk Havalimanı’ndan İsviçre’nin Zürih şehrine gitti. Teknik Direktör Fatih Terim, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Eskilerimiz var inşallah kampta tamamlayacağız. 1 haftadan fazla bir zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi İsviçre’ye gidiyoruz. Tüm Galatasaray’a tüm Türk futboluna hayırlı bir yıl diliyorum. Transfer için 31 Ağustos’a kadar zamanımız var. Dünya Kupası’nın bitmesi de önemli” diye konuştu.

Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal kamp kadroda yer almadı 
Fatih Terim’in 23 kişilik kamp kadrosunda sakatlığı devam eden Tolga Ciğer ve Tarık Çamdal yer almadı. Kadroda 8 tane genç futbolcu yer alıyor. Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası’nda ülkeleri Uruguay ve Japonya’yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre’de katılacak.

İsviçre kampı için kafilesinde yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:

“Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.”  

Zürih yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere bir açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada tamamlayacağız. Hayırlı olsun tüm Galatasaraylılara. Bir haftadan fazla zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için İsviçre'ye gidiyoruz. Tüm Galatasaraylılara tüm Türk futboluna hayırlı bir sezon olur" dedi.

Bir basın mensubunun transfer ile ilgili sorusu üzerine Terim şunları söyledi: "31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya kupasının bitmesi de önemli. Ondan sonra herkes çalışır herhalde." 

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