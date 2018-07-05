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Galatasaray'da beklenen ayrılık!

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Galatasaray'da beklenen ayrılık!
Dursun Özbek zamanında Galatasaray alt yapı sorumlusu olarak göreve başlayan Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı. Galatasaray'da Emrah Bayraktar'ın ayrılmasından sonra alt yapıya önemli antrenörlerin katılması bekleniyor.

Galatasaray'da alt yapıda revizyon sürüyor. Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Emrah Bayarkatar'ın yerine Ali Yavaş alt yapının başına getirilmişti. Bayraktar ise pasif göreve çekilmişti.

Kısa süre önce Emrah Bayraktar ve beraberinde getirdiği alt yapı hocaları ile yollar ayrıldı.

Kısa süre içinde Ali Yavaş yönetimindeki ekibe önemli isimlerin katılması bekleniyor.

Galatasaray'da alt yapının efsanesi olarak bilinen Ali Yavaş'ın ayrılmasının ardından neredeyse alt yapıdan A takıma oyuncu çıkmaz olmuştu.

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