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Galatasaray'da 2 isim daha yolcu

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Galatasaray'da 2 isim daha yolcu
Carasso, Eray İşcan, Hakan Balta, Koray Günter, Umut Gündoğan, Latovlevici ve Yasin Öztekin ile yollarını ayıran G.Saray yönetimi, Terim'in isteği üzerine Tolga ve Carole'ü de satma kararı aldı.

Yabancı kontenjanında sadece bir hakkı bulunan Galatasaray'da ilk gidecek isimler de belli oldu.

Sezon başı kamplarında istenilen düzeye gelemeyen Carole'e takım aramaya başlandı. Oyuncunun menajerine haber yollanırken, hem Türkiye hem de Avrupa'daki kulüplerden gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

PARA EMRE AKBABA İÇİN HARCANACAK
Sarı-kırmızılı takımda ayrıca geçtiğimiz sezon sakatlığını bahane eden Tolga Ciğerci'nin de artık takımda düşünülmediği belirtildi. Bir ara takımın yıldızıyken daha sonra gözden düşen oyuncuya da 'Başka takıma gidebilirsin' haberi gönderildi.

İki ayrılığın da gerçekleşmesi durumunda yıllık ödemelerde rahatlayacak olan sarı-kırmızlılar yabancı kontenjanında da yer açacak.

Ayrıca bu iki isimden gelecek bonservis de Emre transferinde kullanılacak.

 

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