  • BIST 97.002
  • Altın 222,402
  • Dolar 5,6316
  • Euro 6,4444
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKırım'da patlama!

Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber!

»
Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber!
Galatasaray'da sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Henry Onyekuru, 4-6 hafta sahalarda uzak kalması bekleniyor.

Önümüzdeki 23 günde 6 maça çıkacak olan Galatasaray, startı bugün Bursaspor maçıyla veriyor. 

Çarşamba günü Schalke 04'ü konuk edecek sarı-kırmızılıların sonraki durağı Yeni Malatya deplasmanı olacak. 

Dönüşünde ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aslan, derbinin ardından 5 günde iki deplasmana (Schalke ve Kayserispor) çıkacak. 

Zorlu seri öncesi Galatasaray'a 2 oyuncudan kötü haber geldi. Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Henry Onyekuru, 4-6 hafta yok.

Sağ kasığında zorlanma olan Garry Rodrigues de bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da UEFA paniği!13 Ekim 2018 Cumartesi 11:40
  • Ali Koç'un zor anları: Doktor çağıralım mı?12 Ekim 2018 Cuma 14:04
  • Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda?11 Ekim 2018 Perşembe 17:03
  • Ersun Yanal'dan mesaj var10 Ekim 2018 Çarşamba 10:57
  • Ronaldo'nun tecavüz belgeleri ortaya çıktı!10 Ekim 2018 Çarşamba 10:05
  • Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap!09 Ekim 2018 Salı 12:50
  • Beşiktaş 90+4'te yıkıldı!08 Ekim 2018 Pazartesi 10:59
  • Fenerbahçe, Başakşehir'i geçemedi07 Ekim 2018 Pazar 22:03
  • Volkan Demirel neden kadro dışı kaldı?06 Ekim 2018 Cumartesi 11:35
  • Kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama06 Ekim 2018 Cumartesi 10:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim