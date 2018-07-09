  • BIST 100.677
  • Altın 183,844
  • Dolar 4,5183
  • Euro 5,3242
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATren kazasında iki makinist için flaş karar

Galatasaray Onyekuru'yu KAP'a bildirdi

»
Galatasaray Onyekuru'yu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Everton forması giyen Nijeryalı sol kanat Henry Onyekuru'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

21 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geldiği ve Galatasaray için sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilmişti. 

Henry Onyekuru kimdir? 
5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu olan 1.75 boyundaki Henry Onyekuru sol kanat ve forvet olarak oynayabiliyor. Premier Lig'de Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. 

Başarılı futbolcu Belçika'daki performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu 1 sezon sonra Belçika devi Anderlecht'e kiralandı. 

Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 28 maça çıkarken 10 gole imza attı. 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Britanya'da kazanan Vettel09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:11
  • Fenerbahçe, İsviçre yolcusu09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:10
  • FIFA'dan Vida'ya soruşturma!09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:08
  • İşte Beşiktaş'ın yeni maç programı09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:07
  • Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalacak mı?09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:59
  • "Burak Yılmaz'ı alacak parayı darphane henüz basmadı"09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
  • Paulinho eski takımına döndü09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
  • Galatasaray'da iki isim kadro dışı07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:25
  • Furkan Korkmaz, 40 sayı atarak tarihe geçti07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:23
  • 40 yaşındaki Buffon PSG'de07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim