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Galatasaray için Jackson Martinez bombası!

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Galatasaray için Jackson Martinez bombası!
Ünlü İspanyol spor gazetesi AS'ın Atletico Madrid bölümünün direktörü Jorge García, Galatasaray'ın Jackson Martinez'i transfer edebileceğini söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan García, "Jackson Martínez Avrupa'ya dönmek istiyor. Daha yarışmacı bir kulüpte, daha yarışmacı bir ligde oynamayı tercih ediyor. Ve O, Galatasaray gibi takımlar için çekici bir oyuncu. Türkiye'de Galatasaray'ın onu transfer edeceğine inanılması  son derece normal. Sakatlıktan sonra rehabilitasyon raporları iyi ise, iyi fiziksel verilere sahipse, Galatasaray'a transferi söz konusu olabilir" dedi. (Ajansspor)

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