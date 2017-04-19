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Galatasaray evinde kaybetti!

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Galatasaray evinde kaybetti!
Voleybol Efeler Ligi klasman grubu ikinci maçında İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. İlk maçı da 3-0 kazanan İnegöl Belediyespor, 5-6.'lık maçına çıkma hakkı elde ederken, sarı-kırmızılı ekip 7-8.'lik mücadelesinde yer alacak.

Salon: GS Park  
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç  
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Halil Yücel, Doğukan Ulu, İbrahim Akşeker, Melih Sıratca)  
İnegöl Belediyespor: Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, Ersin Başaran, Klapwijk (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel)  
Setler: 20-25, 18-25, 25-14, 17-25  
Süre: 88 dakika (23, 23, 20, 22) 

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