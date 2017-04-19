Salon: GS Park
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Halil Yücel, Doğukan Ulu, İbrahim Akşeker, Melih Sıratca)
İnegöl Belediyespor: Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, Ersin Başaran, Klapwijk (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel)
Setler: 20-25, 18-25, 25-14, 17-25
Süre: 88 dakika (23, 23, 20, 22)
- BIST 91.724
- Altın 151,150
- Dolar 3,6645
- Euro 3,9258
- İstanbul 14 °C
- Ankara 11 °C
- Mehmet Günsür'den 'Fi' açıklaması
- Hangisi ayrıldı?
- İbrahim Erkal için kritik açıklama...
- Ünlülerden Bülent Kayabaş'a veda
- Cem Yılmaz ile Ozan Güven çocukluk günlerine döndü
- Kimi dövmek istediğim belli
- İstanbul'da ağır ceza hakimine suçüstü!
- Şeyma ve Acun evleniyor mu?
- Konya'da yatılı din kursunda cinsel istismar!
- Toprak Holding’in iflası istendi
- Galatasaray evinde kaybetti!
- Kocaman jest
- TRT'de FETÖ tutuklaması!
- Bekir Bozdağ'dan "iptal başvurusu" açıklaması
- Mart ayı lideri: Müge Anlı
Galatasaray evinde kaybetti!
Voleybol Efeler Ligi klasman grubu ikinci maçında İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. İlk maçı da 3-0 kazanan İnegöl Belediyespor, 5-6.'lık maçına çıkma hakkı elde ederken, sarı-kırmızılı ekip 7-8.'lik mücadelesinde yer alacak.
Salon: GS Park
Etiketler: Galatasaray, Voleybol, İnegçl
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Galatasaray evinde kaybetti!Voleybol Efeler Ligi klasman grubu ikinci maçında İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. İlk maçı da 3-0 kazanan İnegöl Belediyespor, 5-6.'lık maçına çıkma hakkı elde ederken, sarı-kırmızılı ekip 7-8.'lik mücadelesinde yer alacak.
Kocaman jestKonyaspor'la 2018'e kadar kontratı bulunan Kocaman için ise G.Saray'ın İgor Tudor'da yaşadığı krizin benzerinin yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı.
Ya para, ya sandık!Karşıyaka Divan Başkanı Cihan Büyükoral, mevcut takımın korunması için yönetime iki yol gösterdi.
Gökhan Zan'ın AVM turuFutbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa soyunan Gökhan Zan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
G.Saraylı yıldıza şok sözler: 'Beş para etmez'Galatasaray'ın efsane oyuncularından Cevad Prekazi, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.
- 12:38 - Mehmet Günsür'den 'Fi' açıklaması
- 12:34 - Hangisi ayrıldı?
- 12:30 - İbrahim Erkal için kritik açıklama...
- 12:25 - Ünlülerden Bülent Kayabaş'a veda
- 12:17 - Cem Yılmaz ile Ozan Güven çocukluk günlerine döndü
- 12:14 - Kimi dövmek istediğim belli
- 12:10 - İstanbul'da ağır ceza hakimine suçüstü!
- 12:04 - Şeyma ve Acun evleniyor mu?
- 12:03 - Konya'da yatılı din kursunda cinsel istismar!
- 12:03 - Toprak Holding’in iflası istendi
- 11:58 - Galatasaray evinde kaybetti!
- 11:55 - Kocaman jest
- 11:54 - TRT'de FETÖ tutuklaması!
- 11:50 - Bekir Bozdağ'dan "iptal başvurusu" açıklaması
- 11:50 - Mart ayı lideri: Müge Anlı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim