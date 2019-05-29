GALATASARAY ADASI NEDEN SÖKÜLÜYOR?

İmara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası’nda işçiler söküm çalımlarına başladı.

İstanbul Boğazı'nda kötü bir görüntü olmasını önlemek amacıyla adanın yan kısımlarının kapatıldığı görülürken söküm çalışmaları havadan görüntülendi.

Galatasaray Adası’nın imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıları yıkılmıştı. Adada havuz kısmında bulunan tahtalar işçiler tarafından sökülmeye başlandı. Söküm çalışmaları ise havadan görüntülendi.

KÖTÜ GÖRÜNÜMÜ ÖNLEMEK AMACIYLA ADANIN YAN KISIMLARI KAPATILDI

Çekilen görüntülerde adadın yan taraflarının boğazda kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmaya başlandığı görülüyor. İşçiler bir taraftan da adada bulunan havuzun içindeki bölümleri söküyor. İlerleyen zamanlarda moloz yığını olarak duran kısımların da sökülerek kaldırılması bekleniyor.

2 YIKIM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde sabaha karşı yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkılmıştı.

Galatasaray Adası’nın ikinci yıkım çalışmaları ise 2018 yılı Temmuz ayında gerçekleşmişti. Yıkım çalışmalarının ikinci kısmında ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı.

Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğaz'ındaki tek ada olma özelliğini taşıyan Galatasaray Adasında bugüne kadar bir çalışma yapılmamıştı. Yaklaşık bir yılın ardından başlayan söküm çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi.