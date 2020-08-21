Galata Kulesi mi? Ayakkabı mağazası mı?

Tarihi Galata Kulesi, bir süre önce İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirildi. Bu değişikliğin ardından Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyonda duvarların iki işçi tarafından hilti ile delindiği görüntüleri sosyal medyada da büyük bir hızla yayıldı ve herkesten büyük tepki gördü.