Galata Kulesi mi? Ayakkabı mağazası mı?

Tarihi Galata Kulesi, bir süre önce İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirildi. Bu değişikliğin ardından Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyonda duvarların iki işçi tarafından hilti ile delindiği görüntüleri sosyal medyada da büyük bir hızla yayıldı ve herkesten büyük tepki gördü.
Çalışmaları yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü Galata Kulesi’nin etrafına restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra kulenin içinde açılması planlanan müzeye ait örnek görüntüleri astı.
Ancak Galata Kulesi'nin içine açılması planlanan müzeden çok bir otel lobisini anımsattı.
Müzenin bu hali de sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
İşte o tepkilerden bazıları...