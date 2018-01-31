Gala'da Şıklık Yarışı

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Ferzan Özpetek’in yapımcıları arasında yer aldığı ve Serra Yılmaz’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu "Cebimdeki Yabancı" filminin özel gösterimi yapıldı. Gösterime ünlü isimler akın etti.
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