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Gala'da Şıklık Yarışı

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Gala'da Şıklık Yarışı
Ferzan Özpetek’in yapımcıları arasında yer aldığı ve Serra Yılmaz’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu "Cebimdeki Yabancı" filminin özel gösterimi yapıldı. Gösterime ünlü isimler akın etti.

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