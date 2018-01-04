Gala'da Şıklık Yarışı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın uzun süredir merakla beklenen Arif V 216'nın merakla beklenen galası Zorlu Center'da yapıldı.

Galaya filmin oyuncuları, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Vildan Atasever, Barış Arduç, Wilma Elles, Uraz Kargılaroğlu, Alp Navruz, Tolga Çevik, Nilay Cafer gibi çok sayıda davetli katıldı. Başrollerini Ozan Güven’le Cem Yılmaz’ın paylaşacağı ve kadrosunda Özge Özberk, Mustafa Sandal, Seda Bakan, Mert Fırat, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Özgür Emre Yıldırım, Farah Zeynep Abdullah ve Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz, Ahu Yağtu, Duygu Demirkol, Kerem Alışık'ın yer aldığı Arif V 216, 5 Ocak'ta vizyona girecek. Bilim kurgu-komedi türündeki filmde, halı satıcısı Arif ile onun uzayda tanışıp yakın dost olduğu robot 216’nın Türkiye’de buluşmasının anlatılıyor. Arif V 216 filminin senaryosunu Cem Yılmaz kaleme alırken filmin müziklerini İskender Paydaş yaptı. Filmin yönetmen koltuğuna Kıvanç Baruönü oturdu.