Galada Şıklık Yarışı

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Konusu: Çocukluk arkadaşı olan Duygu ve Murat'ın üniversitede başlayan ve yıllara uzanan aşk hikayesinin anlatıldığı filmde hepimizini hayatımızda hissettiği duygular büyük rol oynuyor. İkilinin masalsı aşkları zorluklarla, mücadelelerle ve kavuşmalarla inişlere ve çıkışlara maruz kalıyor. İkili birbirlerinin yokluğu ile sınandıkça, birbirlerine daha da yaklaşıyor.