Galada Dekolte Yarışı

Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı 'Öteki Taraf'ın galası dün akşam Vadi İstanbul'da yapıldı.

Birbirinden iddialı kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösteren Aslı Enver ile Meryem Uzerli'nin dekolteleri geceye damga vurdu. Bu özel gecede Murat Boz da sevgilisi Aslı Enver'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Çift gecenin sonunda bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaynak: Öteki Taraf'ın galasında dekolte yarışı!