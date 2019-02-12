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Galada çok konuşuldular

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Galada çok konuşuldular
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 69. Berlin Film Festivali’nde büyük ödül "Altın Ayı" için yarışan, Emin Alper’in yönettiği "Kız kardeşler" filminin dünya prömiyeri yapıldı.


Dünya prömiyeri yapılan filmin galasına oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli de katıldı.
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli galanın en çok konuşulan ismi oldu."Kız kardeşler" filminin dünya prömiyeri yapıldı.

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