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G.Saraylı yıldıza şok sözler: 'Beş para etmez'

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G.Saraylı yıldıza şok sözler: 'Beş para etmez'
Galatasaray'ın efsane oyuncularından Cevad Prekazi, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.

Igor Tudor'u futbolcu olarak tanıyorum, hoca olarak tanımıyorum. Şu anda Tudor'dan bir şey beklemek zor. Kadroyu o kurmadı, takıma kamp yaptırmadı. Galatasaray hatalar zincirine imza attı. Riekerink teknik direktör olarak neden gelir? Galatasaray büyük lokma, küçük lokma değil...Igor Tudor'u yeni sezonda kadroyu kurduğu zaman göreceğiz. Başarılı olacak mı? Bilemiyorum. Tudor İtalyan futbolunu sergilemek isteyecektir. Galatasaray takımına 3-5-2 oynatırsa başarılı olamaz. Galatasaray'ın defansı yok, iki tane müthiş stoper lazım. Sarı-Kırmızılı takımda iyi ki Muslera var.Galatasaray'da hatalar büyük. Sneijder oynadığı zaman Galatasaray iyi gidiyor. Sneijder, Selçuk İnan ve Eren Derdiyok iyi olursa Galatasaray derbiyi kazanacaktır.Bruma bana göre müthiş oyuncu, Fenerbahçe'ye tek başına yeter. Onun pozisyonuna zaten alternatif yok! Vida Galatasaray'a alınabilir, stoper ve bek oynuyor. Mandzukic iyi oyuncu ama ben Galatasaray'a almam, Eren Derdiyok değerlendirilmeli, bence Eren yeter. Mandzukic yerine 3 tane genç oyuncu alırsınız.Galatasaray teknik direktörü olsam Nigel de Jong'u asla almam, de Jong oyuncu değil. Büyük kulüplerde oynamaz, De Jong beş para etmez. Galatasaray'dan Alex Telles gitti, Porto'da oynuyor. Amrabat La Liga'da beş büyük oyuncu arasında. Podolski ve de Jong yerine genç oyuncular alınmalı.Beşiktaş-Lyon maçının hakemi Milorad Mazic iyi bir hakem. Avrupa karnesi iyi. Bana göre Beşiktaş maçı kazanacak ve finale kadar devam edecek.

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