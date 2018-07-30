  • BIST 95.484
  • Altın 191,891
  • Dolar 4,8831
  • Euro 5,6969
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

G.Saray Andre Silva için Milan'la anlaştı

»
G.Saray Andre Silva için Milan'la anlaştı
Galatasaray'ın Andre Silva'nın transferi konusunda Milan'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray, yapılan pazarlıklar sonrasında Milan ile 1.5 milyon euroluk kiralama bedeli karşılığında el sıkıştı. Yönetim, Andre Silva ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

SORUN ÜCRET
Silva-Galatasaray cephesinde yaşanan en büyük sorun ise oyuncunun yıllık ücreti olarak görülüyor.

22 yaşındaki futbolcu yıllık 4 milyon euro isterken, sarı kırmızılılar oyuncuya ödeyebileceği ücretin 3 milyon euroyu aşmamasına özen gösterecek.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak adına yıllık ücretinde indirime gitmesi beklenen yıldız oyuncuyla, Fatih Terim'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi ve transferi noktalaması planlanıyor.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Scolari'nin yeni durağı belli oldu27 Temmuz 2018 Cuma 11:24
  • Formula 1'de sıradaki durak Macaristan27 Temmuz 2018 Cuma 11:20
  • Göztepe'den anlamlı pankart27 Temmuz 2018 Cuma 11:16
  • Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan27 Temmuz 2018 Cuma 11:15
  • Onur Ergin'le 3 yıl daha27 Temmuz 2018 Cuma 11:13
  • Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a 1.7 milyon TL27 Temmuz 2018 Cuma 10:56
  • Maradona ve sevgilisi kaldıkları otelde müşterileri rahatsız ettiler26 Temmuz 2018 Perşembe 17:48
  • Gattuso, Silva'yı Galatasaray'a önerdi26 Temmuz 2018 Perşembe 12:48
  • Ferhat Çoğalan Lille'de26 Temmuz 2018 Perşembe 10:55
  • Beşiktaş, Umut Nayir'la anlaştı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:42
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim