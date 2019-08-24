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G-7 FRANSA'DA BAŞLIYOR!

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G-7 FRANSA'DA BAŞLIYOR!
Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin liderleri bir araya geldiği G7 Zirvesi'nde ticaret savaşları, Amazon Ormanları'ndaki yangınlar, küresel ısınma, İran’ın nükleer enerji programı ve uluslararası güvenlik gibi konular masaya yatırılacak.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; Fransa’nın Biarritz şehrinde toplanan dünyanın en büyük 7 ekonomisinin lirleri, G7 Zirvesi'nde bir araya gelerek, grubun içinde anlaşmazlığa sebep olan küresel sorunları görüşecek. Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD liderlerini ağırlayarak ticaret savaşları, küresel ısınma, İran’ın nükleer enerji programı, uluslararası güvenlik, gelir eşitsizliği ve Amazon Ormanlarındaki yangınlar hakkında görüşmeler gerçekleştirecek. Macron aynı zamanda Asyalı, Afrikalı ve Latin Amerikalı bazı liderleri de zirveye çağırarak verilecek kararlarda pay sahibi olma çağrısında bulunmuş ve ortak bir mücadele gösterilmesi gerektiğini söylemişti. Zirve için Fransa'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelerek zirvenin gündemi hakkında ön görüşmede bulundu.

 

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